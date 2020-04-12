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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил введение пропускного режима в Москве.

«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», — сказал он в интервью «Парламентской газетой».

Депутат Госдумы подчеркнул, что пропуска будут выдаваться тем, кому это нужно в зависимости от рода деятельности.

«Медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее», — уточнил доктор медицинских наук.

Онищенко добавил, что министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.

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