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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил введение пропускного режима в Москве.
«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», — сказал он в интервью «Парламентской газетой».
Депутат Госдумы подчеркнул, что пропуска будут выдаваться тем, кому это нужно в зависимости от рода деятельности.
«Медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее», — уточнил доктор медицинских наук.
Онищенко добавил, что министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.
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