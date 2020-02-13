Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко одобрил новый способ подсчета больных коронавирусом в Китае. Как сообщает РИА ФАН, он объяснил, что к коронавирусу теперь относят все клинические диагнозы, а не только подтвержденные лабораторно.

«Это сделано правильно, потому что у нас нет ни одного заболевания, которое на сто процентов подтверждалось бы лабораторно», — объяснил Онищенко.

По его словам, происходит это либо из-за нечувствительности диагностики, либо из-за неправильной методики.

Онищенко объяснил, что за время эпидемии врачи начали четко понимать специфику клинической картины коронавируса и его отличия от сезонного гриппа, поэтому могут ставить диагноз по симптомам.

«Такой взрывоопасный рост мог быть только статистическим. Тем не менее ситуация продолжает оставаться серьезной. Сегодняшний день дал еще более полную картину об очаге инфекции и обозначил главный источник вируса для Китая и всего мира, — провинция Хубэй и город Ухань», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», за 12 февраля в провинции зарегистрировали 242 смерти от коронавируса по сравнению с 94 смертями 11 февраля и 103 смертями 10 февраля. Также за день в регионе выявили 14 840 новых случаев заболевания коронавирусом.

Видео дня. Как тренер-садист воспитывает чемпионов