Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал результаты опроса, согласно которому около трети школьников жалуются на недоедание, а еще более 20% иногда испытывают подобное чувство.

Как объяснил Онищенко, дети подвергаются большой нагрузке во время учебного процесса, поэтому нуждаются в питании. Как правило, в школе учащиеся проводят более шести часов, при этом некоторые из них получают горячую пищу лишь один раз в день, особенно это касается детей из асоциальных семей.

Поэтому, полагает Онищенко, школьники «100% должны пожаловаться на чувство голода».

«Ребенок должен получать пищу каждые пять часов. <…> 60% от суточной нормы ребенок должен получать во время обучения в школе», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва» 19 февраля.

Недовольство некоторых учащихся едой из школьных столовых Онищенко объяснил вкусовыми предпочтениями детей, в частности их привычкой к вредной пище.

«Кто-то не любит котлеты, кто-то рыбу — это же всё индивидуально. Вкус зависит от того, что он видел в этой жизни. Чипсы, кока-колу, блестящие упаковки с очень нездоровой пищей? А ему предлагают нормальную пищу», — отметил он.

В то же время Онищенко призвал сделать питание в школьных столовых более разнообразным и «использовать современные технологии». По его мнению, в учебных заведениях должны быть завтраки, полноценные обеды и разработанные меню, «чтобы блюда не приедались».

Исследование Delivery Club и Aventica опубликовал РБК ранее в этот день. Согласно результатам, на недоедание жалуются 31% российских школьников, еще 27% признались, что периодически испытывают такое чувство. 24% опрошенных выразили недовольство внешним видом и вкусом еды из столовых.

Накануне, 18 февраля, Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об обязательном обеспечении младшеклассников горячим питанием в школах не менее раза в день. Средства на это будут выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов. Также в документе закреплены понятие «здоровое питание» и запрет на использование в производстве вредных для здоровья веществ.

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием предложил президент России Владимир Путин в январе, позднее он выступил за ужесточение требований к поставкам питания и ответственности при допуске нарушений. Инициатива будет реализовываться в ряде регионов уже с сентября. Ожидается, что питание получат около 5,2 млн школьников, для этого потребуется около 53 млрд рублей ежегодно.