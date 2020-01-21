Мир находится на пороге новой угрозы из-за распространения коронавируса в Китае, заявил 21 января первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Тут нужно разбираться: это мутация природная или намеренная мутация коронавируса, о котором мы знаем с 1965 года… Очень важно сегодня то, что мир сегодня находится на пороге новой угрозы. Буквально сегодня Си Цзиньпин высказал очень жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур, что говорит о том, что это действительно очень серьезная проблема», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день в ходе заседания Госдумы депутаты задали вопрос представителю Минздрава Сергею Краевому о том, какие именно биологические угрозы стоят перед Россией и требуют принятия законопроекта о биологической безопасности страны. По его словам, одной из угроз населению является распространяющийся в Китае коронавирус.

21 января Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от посещения китайского города Ухань, а в случае поездки в КНР соблюдать меры предосторожности: ходить по улицам в масках, а после пребывания в местах массового скопления людей мыть руки. Также следует избегать рынков, где продаются животные и морепродукты, зоопарков и прочих мест, где есть животные. Употреблять следует только термически обработанную пищу и пить только бутилированную воду.

Первый случай заболевания новым типом коронавируса (2019-nCoV) зафиксировали в Ухани 31 декабря. По состоянию на 21 января в Китае зарегистрирован 291 случай заражения, в том числе шесть с летальным исходом. Заражению также подверглись 15 врачей, что подтверждает, что заболевание, которое является одним из видов пневмонии, передается воздушно-капельным и контактным путем. Кроме того, зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии и Южной Корее.

В российском Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками работают над экспресс-тестом на выявление вируса, он будет готов к февралю. Тест смогут применять в аэропортах.