Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что на фоне новостей о распространении нового коронавируса, китайским туристам нужно запретить въезд в России. Таким мнение он поделился в разговоре с «Газетой.ру» в среду, 22 января.

«Об ограничении въезда в Россию китайских туристов думать надо. Скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события. На данный момент я бы рекомендовал россиянам не выезжать в Китай — и по туристическим, и по деловым целям. Тем более сейчас жители КНР уходят на праздники, так что ехать туда не нужно», — сказал Онищенко.

Кроме того, Онищенко считает, что китайские специалисты не сразу оценили масштаб угрозы распространения нового вируса.

«Не надо панику сеять, но ситуация серьезная, конечно. Это повторение 2002 года, когда у нас был SARS — тяжелый острый респираторный синдром, это ближневосточный коронавирус», — цитирует «Интерфакс» Онищенко.

Он отметил, что ситуацию осложняет грядущее празднование Нового года в Китае. Это приведет к значительной миграции. Не исключено, что китайцы приедут и на Дальний Восток, и вирус, по словам, Онищенко, может попасть в Хабаровск, Благовещенск и другие города.

Ранее в этот же день в Китае предупредили о риске быстрого распространения вируса. Это объясняется мутацией коронавируса.

31 декабря стало известно, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания, которым оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

К настоящему времени в Китае зафиксировано 440 случаев заболевания, девять человек скончались, более 20 выздоровели. Также зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Вместе с тем Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди его основных преимуществ отмечаются широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа.

Помимо этого, Центр стратегического планирования при Минздраве заявил, что создаст специальный тест на наличие 2019-nCoV. Диагностика заболевания займет порядка 15–20 минут.