Федеральные сотрудники правоохранительных органов, одетые в камуфляж и тактическое снаряжение, вышли на улицы американского города Портленда, в котором протесты не прекращаются уже 50 дней.

Тайная полиция Дональда Трампа использовала слезоточивый газ и начала втаскивать демонстрантов в фургоны без опознавательных знаков.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун назвала это «вопиющим злоупотреблением властью». Федеральные силы в последние дни пытаются применить жесткие меры, защищая государственную собственность, что привело в ярость местные власти, утверждающих, что федеральные агенты усилили напряженность в регионе.

«Это нападение на нашу демократию», — сказал мэр Портленда Тед Уилер.

В Сети появилось множество видео, на которых полицейские подъезжают к людям и задерживают их без объяснения причин, после чего уезжают в неизвестном направлении, пишет издание The Nation.

«Это больше похоже на похищение. Выглядит так, как будто они похищают людей с улиц», — заявил адвокат Хуан Чавес.