Сорокалетние специалисты не могут устроиться на работу в России, так как компаниям нужны молодые сотрудники. Об этом заявили пользователи «Пикабу».

Пользователь с ником Tadeslok констатировал, что «рано нынче стариками становятся», рассказав историю попыток трудоустройства своего 37-летнего родственника. Мужчина обладает опытом работы, «талантом убеждать», на прошлом месте работы его ценили, но фирма закрылась.

«HR смотрит резюме, смотрит трудовую и говорит ему: «Поймите нас правильно. Мы позиционируем себя как молодежная фирма, а вам уже 37 лет, это многовато, нас неправильно клиенты поймут»», — рассказал Tadeslok.

В комментариях к записи пользователи сайта отметили, что работодатели не хотят брать специалистов старше 35 лет.

«А 40+ можно сразу покупать мыло и веревку))). У меня огромный опыт, а брать нигде не хотят, потому что возраст», — отметил 577v.

По словам Kosacostra, она не смогла в свои 48 лет устроиться вахтером.

«До пенсии как до Луны, ищу посменную работу. Ведь это же вахтер! Или они длинноногую модель ищут? Я в трансе… Даже на крышку гроба не дают заработать, с пенсией уже распрощалась. А ещё сына подымать, ему 13 лет. Вот как хочешь, так и живи», — заявила она.

При этом Teshigawara высказала мнение, что руководители просто боятся брать опытных сотрудников, так как на них, «где сядешь, там и слезешь».

«К тому же руководитель 20-25 лет не может как-то давить авторитетом, его просто нет, а на подчиненного-одногодку — запросто», — добавила она.

«Рамблер» писал, что ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что с учетом повышения возраста выхода на пенсию предпенсионные льготы женщины получают в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

И те, и другие могут рассчитывать на два выходных дня в год для прохождениях диспансеризации, а также закон защищает их от увольнения и не принятия на работу по причине возраста. Кроме того, людям, ожидающим выхода на пенсию, положено повышенное пособие по безработице в размере 11280 рублей.