В Общероссийском народном фронте предложили учитывать положение малообеспеченных семей и детей-инвалидов при реализации нацпроекта «Образование». Этот вопрос обсуждался на заседании исполкома ОНФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе движения 28 февраля.

По словам члена Центрального штаба ОНФ, ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, одной из проблем при реализации нацпроекта является доступность дополнительного образования для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. С ним согласилась зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

«Каждая третья семья не посещает кружки из-за нет денег. Поэтому мы продолжаем активно поддерживать идею персональных сертификатов на дополнительное образование. Это реальный инструмент, который помогает сделать образование доступнее для детей из малообеспеченных семей», – сказала Духанина.

Кузьминов предложил для решения проблем использовать новые методы, в часности повышать квалификацию учителей, разрабатывать цифровые сервисы и методические комплексы.