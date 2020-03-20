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Блогерша Екатерина Диденко знала, что в ходе празднования дня ее рождения будет использоваться сухой лед. Об этом, как сообщает «СтарХит», заявила ее коллега Елена Санжаровская. Екатерина Диденко — «Аптечный ревизорро». В феврале, как сообщал «Рамблер», в ходе празднования дня ее рождения в бане в Москве в бассейн был сброшен сухой лед. По этой причине три человека, в том числе муж блогерши Валентин, погибли, а еще четверо пострадали. Ранее Диденко упоминала, что не знала о том, что во время празднования дня ее рождения будет использоваться сухой лед. Она говорила, что это было сюрпризом мужа. На днях в эфире одного из ток-шоу фитнес-блогерша Елена Санжаровская заявила, что Диденко была в курсе использования сухого льда на вечеринке, и тому есть доказательства — скриншоты. По ее словам, вскоре после празднования дня своего рождения «Аптечный ревизорро» намеревалась устроить giveaway — розыгрыш призов среди тех подписчиков, которые подпишутся на ее спонсоров. Ради привлечения внимания к конкурсу Екатерина и Валентин Диденко решили записать видео, для чего купили сухой лед.

«Она про все знала и лгала, что не знает», — подытожила Санжаровская.

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