Блогерша Настя Тропицель предчувствовала свою гибель. Такое мнение высказали ее подписчики в инстаграме.

View this post on Instagram К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. 😭😭😭 Я не могу в это поверить. Мама. A post shared by Настя, self-made миллионерша (@nastyatropi) on Jun 21, 2020 at 6:12am PDT

18-летняя Тропицель, как сообщал «Рамблер», вела блог о заработке в интернете и работе над собой. На ее инстаграм подписаны более 1,1 миллиона человек. В описании профиля блогерши сказано, что она стала миллионершей в 15 лет. Вчера в ее инстаграме было опубликовано изображение горящей свечи.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — сказано в подписи к нему.

Позже стало известно, что Тропицель погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на индонезийском острове Бали, находясь за рулем мотоцикла.

Российская блогерша-миллионница погибла в 18 лет

В комментариях к посту о смерти блогерши одна из ее подписчиц высказала мнение, что та предчувствовала, что с ней произойдет нечто плохое, потому что недавно сослалась на свое бессилие, чего не делала раньше.

Другие пользователи социальной сети сообщили, что Тропицель вдохновляла их и давала пример для подражания, стала им как будто подругой, а ее гибель повергла их в ступор.