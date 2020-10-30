Певица Валентина Легкоступова возможно была запугана своим супругом, поэтому не рассказала о насилии перед смертью, заявила в интервью «Комсомольской правде» дочь артистки Анетта Бриль. Женщина рассказала подробности расследования гибели исполнительницы хита «Ягода-малина».

22 октября, как сообщал «Рамблер», следователи возбудили уголовное дело по факту смерти Легоступовой, смерть которой, как считалось, наступила из-за травм полученных в результате несчастного случая: артистка якобы упала в ванной и сильно ударилась головой. Родственники погибшей до сих пор настаивают, что певица, на теле которой были обнаружены многочисленные синяки, регулярно подвергалась насилию со стороны своего мужа — яхтсмена Юрия Фирсова. Пара была зависима от алкоголя и нередко устравиала длительные запои.

Дочь артистки Анетта Бриль в общении с журналистами подчеркнула, что отчим подвергал Легкоступову психологическому насилию: он оградил артистку от общения с близкими родственниками, начал заниматься ее концертной деятельностью, забирал себе все гонорары. Во время очередного запоя Бриль удалось попасть в квартиру к матери, которая, по ее словам, произвела на нее впечатление избитого человека из-за обилия гематом на теле.

«Говорю: у тебя ничего не болит? Она говорит: «Нет-нет». Я спросила: «Как так получилось?» Она сказала: «По-моему, я упала», — цитирует издание слова дочери певицы.

Бриль полагает, что ее мать была запугана. Она также рассказала, что появившаяся недавно информация о найденной в квартире окровавленной гантеле — правда. По ее словам, спортивный снаряд начисто разбивает версию Фирсова о том, что ее мать получила тяжелейшую травму головы, упав в ванной. Бриль подчеркнула, что следы крови певицы были найдены на постельном белье и на полу в комнатах, однако в санузле ни одной капли обнаружено не было. В настоящее время все улики отправлены на экспертизу.