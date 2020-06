Видео с шалостями слона стало вирусным.

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал у себя в твиттере видео, как слон пинает буйвола, пишет Republic World.

В ролике видно, как слон подходит к лежащему на земле буйволу, пинает его и быстро убегает с места преступления. Буйволу такое отношение не понравилось, и он погнался за обидчиком.

Susanta Nanda @susantananda3 14 июня 2020 г. 05:46:51 (UTC) Elephants are extremely playful.This naughty one just kicks the Buffalo for fun.And he knows what it means to tease? 2 630

Нанда написал в своем посте: «Слоны очень игривы. Этот пнул буйвола ради веселья. Он умеет дразниться». Его запись собрала 27 000 просмотров и много комментариев. Одни пользователи предположили, что он мог поспорить с другим слоном на 100 бананов, что пнет буйвола. Другие отметили, что у слона было явное превосходство и «схватка» была нечестной.