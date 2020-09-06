Как отметила его третья жена Виктория, с которой он был вместе с 1975 года, он хотел дальше жить.

Вдова актера Бориса Клюева Виктория в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о последних мгновениях жизни мужа. Женщина после смерти любимого мужчины просто места себе не находит. Она сильно переживает.

«Он уже не мог говорить. И все равно хотел жить и работать. Спектакль последний он играл в театре. Ему надо было ехать на процедуры, а он шел на репетиции. Он сильный человек и безумно любил свой театр. Его в свое время приглашали во МХАТ, но он никуда не уходил. Для меня это вообще трагедия всей жизни. Не представляю, как дальше жить».

Отметим, что Борис Клюев с 1969 по 2020 год был ведущим актером Малого театра. Также он был художественным руководителем двух курсов института имени Щепкина.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек.