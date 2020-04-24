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Представившийся гинекологом Карапетяном мужчина провел «виртуальный прием», после которого начал шантажировать обратившуюся к нему за помощью женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянка не смогла записаться на прием к врачу и решила воспользоваться предложением об онлайн-осмотре с помощью видеочата. Прием длился около 40 минут и стоил три тысячи рублей, рассказала пострадавшая.

«Он всё ракурс выбирал, чтобы ему лучше освещенность была, чтобы было лучше видно, что, как, где…», — заявила она изданию.

После того, как «гинеколог» вышел из чата, женщина поняла, что стала жертвой мошенника, который теперь угрожает опубликовать интимные кадры, если она не заплатит 200 тысяч рублей.

Пострадавшая намерена подать в суд и уже наняла адвоката. При этом «гинеколог» не появляется в Сети, на звонки и сообщения не отвечает, отмечает телеканал.

«Рамблер» писал, что ранее эксперты лаборатории Касперского заявили, что в России в условиях всеобщей самоизоляции активизировались телефонные мошенники. По данным специалистов, количество подозрительных звонков выросло после введения карантинных мер.

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