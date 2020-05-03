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Спортивный комментатор Василий Уткин, который ввязался в затянувшийся конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым, на своем канале в YouTube заявил, что не собирается «развивать противостояние». Блогер признался, что ему «надоело».

При этом Уткин не исключил, что по завершении одной истории «начнется новая». Комментатор уверен — добиванием его оппонента теперь займутся «младшие братья», поскольку «мишень по-прежнему соблазнительна».

«Вместе с тем я совершенно не стыжусь и не жалею о содеянном, потому что любой агрессор должен получать изо всех сил», — заявил он.

По словам Уткина, в конфликте с Соловьевым и речи не могло идти об обсуждении некой проблемы, в котором оппоненты не должны «уничтожать» друг друга.

«В данном случае речь шла совершенно о другом. Я уверен, что дал отпор негодяю. Это получилось, он визжал от боли», — резюмировал комментатор.

Блогер добавил, что продолжит заниматься любимым делом и выразил надежду на то, что его ролики будут также появляться в трендах YouTube как в период противостояния с телеведущим.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между двумя представителями медиа разразился после критики Уткина российских властей, которые, по его мнению, не достаточно поддерживают граждан во время пандемии. Соловьев отметил, что ему хочется «хорошенько врезать» комментатору. Противостояние вылилось во взаимные оскорбления в видеоответах. При этом от личной беседы оппоненты воздержались.

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