Просьба осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова отбывать наказание в хозотряде СИЗО вызвала возмущение у интернет-пользователей, которое они выразили в комментариях в Telegram-канале RT.

Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которого погиб.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и приговорил его к восьми годам в колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года. Адвокаты заявили, что до рассмотрения кассационной жалобы Ефремов останется в СИЗО.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5, отмечает RT.

Эта новость вызвала шквал негативных комментариев от интернет-пользователей.

«А больше он ничего не хочет? Омаров, кровать с подогревом, массажное кресло? Он в тюрьме за убийство в пьяном виде и под наркотой или в санатории?» — прокомментировала Наталья Александровская.

«Где хочешь, там и отбываешь. Остальные зэки знают, что так можно?» — поинтересовался пользователь с ником Игорь.

А Алексей Кошелев процитировал произведение Леонида Филатова «Про Федота — стрельца, удалого молодца».

«Нет войны — я все приму —

Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

Но желательно — в июле,

И желательно — в Крыму», — написал он.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов «проставился» перед сокамерниками в следственном изоляторе, угостив их гусем, фаршированным яблоками. За блюдо с учетом наценок ФСИН артист заплатил около 6 тысяч рублей, рассказал сотрудник пищевого предприятия, которое обслуживает московские СИЗО.