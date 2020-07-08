class=»article__block» data-type=»text»>Еще раньше Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на главу государства два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Затем Зеленский задекларировал получение примерно полумиллиона долларов от продажи имущества.

«Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям», – отмечается в петиции.

Автор петиции стал политтехнолог Виктор Уколов. Он напомнил, что в Зеленский дал обещание подать в отставку, если нарушит украинское законодательство.

"Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа, – ред.) и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции", – уточняется в петиции.

Чтобы Зеленский ознакомился с обращением, его должны подписать 25 тысяч человек. Пока петицию поддержали свыше двух тысяч украинцев, до окончания голосования осталось 92 дня.

В офисе президента Украины подчеркнули, что Зеленский лично уведомил национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.

По сведениям пресс-службы, в прошлом году семья Зеленского получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. По законодательству, президент Украины должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Но в реестр не поступали такие сообщения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Зеленский признался в нарушениях в декларации.

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