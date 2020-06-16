Вот уже вторую неделю бушуют страсти по поводу ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого водитель автофургона Сергей Захаров скончался на следующий день в больнице. Артист сидит под домашним арестом, а вокруг его персоны до сих пор ломаются копья и ведется яростная дискуссия в соцсетях, на других сайтах. В том числе на нашем. Люди высказывают разные точки зрения.

«Человек сошел с ума — нечего тут говорить и обсуждать. Это пропасть, в которую человек затянул себя своими руками. Настоящая трагедия — у Сергея Захарова (кстати, он как две капли воды, похож на Сергея Дорогова из 6 кадров) — современный Акакий Акакиевич, — пишет на своей страничке в Фейсбуке писатель Сергей Лесков. — Трагедия маленького человека, который из сил выбивался, чтобы прокормить семью. В Рязани, хотя закончил университет, работу не найти. 15 лет мыкался курьером в богатой столице. Развозил деликатесы тем, у кого были деньги, связи, роли, акции, положение и слава. Сам этих деликатесов не ел, не по карману. Его шинелью был фургон «Лада». О джипе, который несся навстречу и который он увидел в своем последнем кадре, не мог даже мечтать. А ведь когда учился на инженера, тоже мечтал. Жизнь теперь такая, что мечтать в Рязани не о чем. Москва убила безымянного провинциала. Москва и ее элита, которая живет, не чуя под собой страны, заставила человека, похоронить свою мечту и оборвала его жизнь. Москва, где лучшие люди стоят выше закона, подписала приговор бесправному водителю. Москва гордится званием агломерации и ненасытно пожирает Россию. Это не Михаил Ефремов, а Москва выехала на встречную полосу. И если мы поймем это, то жизнь в России станет другой».

Нашлись и те, кто полностью разделяет это мнение. «Хороший образ — Москва на встречке…», — резюмирует Георгий Бовт. «…По дороге с названием — Россия!», — уточняет Нина Хмелева. «Москва — дыра для зажравшихся и возомнивших о себе то, что они и половины того не стоят», — считает Вадим Лис. «Сергей, я столкнулся с этим алкашом-убийцей, когда он в нашем автосалоне покупал мерседес МЛ, — вспоминает случай из своей практики Sergey Terekhin. — Сидел кислый, потом спросил, есть ли что выпить. У меня всегда было, сам понимаешь клиенты разные. Бухнул вискаря и ожил. Минут через 30, сев за руль, укатил. А через неделю в новостях показали, что авария с участием машины М. Ефремова, и тот сбежал с места аварии. Значит, постоянно квасил — и за руль. Таких надо не жалеть, а рвать. Алкаши».

Но не все согласны с мнением Сергея Лескова. «Трагедия, связанная с Ефремовым, показала, что миллиарды денег уходят непонятно куда в Москве. На таких опасных участках дороги нет отбойников. Как такое может быть? — возмущается Сергей Борков. — Оказывается, что может. Теперь на Ефремова повесят весь собянинский бардак в Москве. Нашли жертву в лице Ефремова? Главные виновные в этом бардаке, как всегда, выйдут сухими из воды». «Совершенно непонятный пафос о "пьяной Москве, выехавшей навстречу прекрасному Воронежу", о "пожирающей Россию Москве" и пр. Это называется "спекуляции", — уверен Егор Быковский. — Пьяные за рулем примерно одинаково распределены по поверхности России (даже, рискну предположить, удельно их больше за пределами Москвы). И не должно быть их (а не Москвы)».

Также о самом Михаиле Ефремове, его детстве, юности и актерской карьере рассказывают его коллеги по цеху.

«Как только он стал сниматься с папой, а там ему было что-то 14-16 лет, я не знаю — я видела, как он говорил с усмешкой: «Вот в этот момент я стал пить, воровать, еще чего-то делать».

Но это не усмешка — это действительно так: он пьет с детства, — делится своими воспоминаниями Заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук. — Далеко в детстве он брал пример с отца, но отец хоть мог себя сдержать». «Мы снимались вместе с ним в десятках картин, — добавляет к рассказу своей коллеги Заслуженный артист России Алексей Огурцов. — И были инциденты, когда мне приходилось его ставить на место: настолько он был невменяемый, что мне приходилось применять к нему физическую силу».

«Жалко человека, жить да жить, Ефремова жаль только в одном, что он променял свою жизнь на водку, ему с этим жить, и как он с этим будет справляться — ему решать, а не нам, — уверена Наташа Пацкевич. — Гены берут свое, его отец, Олег Ефремов, талантливый человек, тоже был алкоголиком, это болезнь, просто кто-то вылечивается (главное — самому захотеть), а кто-то нет, а сколько таких случаев происходит каждый день, мы не знаем, и еще будут происходить. Был бы не Ефремов, мы бы даже, может быть, и не узнали бы об этом, человека похоронили, соболезнования родным и близким, и пусть земля будет ему пухом, ну, а дальше решать судьбу Ефремова будет уже суд, а не мы. Я думаю, что он будет честным и справедливым».

Что тут скажешь? Да все вроде правильно — не добавить, не убавить: словом, Бог ему судья! От наказания точно уйти не дадут.