Певица Наташа Королева попросила быть не слишком суровыми к устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову.

В интервью «Комсомольской правде» она заявила, что считает артиста виновным, но выразила надежду на лояльность со стороны суда.

«Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные, Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит», — сказала певица.

Королева считает, что ДТП со смертельным исходом стало для Ефремова не просто уроком, а трагедией всей жизни.

Авария, которую устроил пьяный актер, произошла 8 июня, Он выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого через несколько часов после ДТП умер в больнице.