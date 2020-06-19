В феврале этого года Леван проиграл суд против бывшего продюсера

В прошлом году 34-летний Леван Горозия, выступавший под псевдонимом L’One, со скандалом покинул лейбл Black Star. Несколько месяцев рэпер пытался через суд добиться прав на использование своих песен, но в итоге проиграл. Права на его композиции остаются у лейбла. Кроме того, он не может использовать творческий псевдоним, поэтому сейчас выступает сольно под настоящей фамилией.

В очередном выпуске YouTube-шоу «Что было дальше?» Основатель лейбла Black Star, 36-летний Тимати, высказался о конфликте с Леваном. По его мнению, рэпер не может похвастаться успехами на сцене, какие были у него во время работы в прежней команде. Он сравнил его с бывшим участником лейбла Егором Кридом.

«У Крида, насколько я понимаю, все в порядке. А вот у Левы не знаю. Мне кажется, не очень. Я к нему до сих пор неплохо отношусь, просто считаю, что он не очень корректно поступил. Вот и все»

Тимати уверен, что Горозия мог бы избежать скандала и покинуть проект мирно. Более того, у рэпера могли бы остаться права на треки и его псевдоним.

«Да не нужны нам ни треки, ни имя. Просто, если бы он поступил по-человечески, то получил бы все бесплатно. Мы абсолютно ни на что не претендовали и, как видите, Егор Крид спокойно покинул компанию вообще без каких-либо проблем. Если бы Леван нормально, понятийно пришел с нами пообщаться, то мы бы все решили. Он бы получил и свой каталог, и имя, но человек решил пойти от противного, пойти на нас с ножом»

Фото: @timatiofficial, @l_one_mars