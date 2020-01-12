Заключенный одной из омских колоний установил рекорд по метанию валенка. Традиционный турнир проходил в областной больнице Омска №11 среди отбывающих наказание в местных колониях, сообщает портал «Вечерний Омск»/

Заключенный Станислав П. установил лучший результат с первой же попытки. Валенок улетел на 28 метров. Заключенному удалось побить собственный рекорд, который он установил на предыдущих соревнованиях — 27 метров. Отмечается, что всего было 20 участников турнира. У каждого из «спортсменов» было по три попытки.

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