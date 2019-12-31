Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков. Об этом говорится во вторник, 31 декабря, на портале правовой информации.

14-летний Артур Рахимов награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, сказано в документе. Учащийся школы № 148 в апреле пришел на помощь мальчикам, провалившимся под лед котлована. Подросток спас одного из ребят, выбраться самому из ледяной воды ему не удалось.

В Омске 19 декабря в торжественной обстановке представитель центрального аппарата Следственного комитета России вручил родителям трагического погибшего юнармейца Артура Рахимова медаль СК РФ «Доблесть и отвага» посмертно.

Как установило следствие, дети поспорили, смогут ли перейти по тонкому льду на другой берег. Одной девочке удалось выбраться самостоятельно, а мальчики провалились в воду. Одного вытащил взрослый мужчина, других пытался спасти проходивший мимо подросток.