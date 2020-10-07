Врачи ввели политику Алексею Навальному атропин в больнице не в дозировке, которая показана при отправлениях химическими препаратами. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

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Некоторое время назад политик заявил, что бригада скорой помощи ввела ему атропин сразу после снятия с рейса в Омске.

«Неправда», — прокомментировал сегодня Сабаев.

Он рассказал, что врачи ввели Навальному атропин в отделении реанимации больницы скорой помощи №1 по показаниям, не связанным с отправлением химическими препаратами, и не в тех дозировках, которые необходимы при его применении в качестве антидота. Токсиколог добавил, что диагноз «Отравление» был исключен у Навального по результатам целого ряда исследований.