В Твери сотрудники ОМОНа избили мужчину после того, как он обратился к ним с просьбой одолжить насос для спущенного колеса велосипеда. Кроме того, против избитого возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти»(часть 1 статьи 318 УК).

Вечером 19 июня 52-летний Николай Гордиенко вместе с женой Маргаритой отправились из дома на велосипедах к своим знакомым, но вскоре заметили, что у велосипеда супруги спущено колесо. Как рассказал изданию «Медиазона» адвокат потерпевшего Данил Ткаченко, мужчина увидел поблизости газель с металлической лестницей на крыше и решил, что в ней сидит бригада ремонтников, и у них найдется насос. Поскольку у машины не было каких-либо специальных знаков, мужчина не догадывался, что она принадлежит силовикам.

Гордиенко подошел и спросил сидевших внутри газели, нет ли у них насоса, чтобы накачать колесо. Ему ответили что-то невнятное, и мужчина попросил еще раз.

«В это время из газели выскочил молодой человек в темной одежде, схватил велосипед Николая за руль и стал его оттаскивать со словами: «Че ты сюда подъехал», — рассказал адвокат со слов жены потерпевшего.

В какой-то момент Николай потерял равновесие и при падении попытался ухватиться за него. Мужчина, вероятно, посчитал это оказанием сопротивления и повалил его на землю и принялся бить велосипедиста. Вскоре из газели вылезли еще двое человек и подключились к избиению. Закончив экзекуцию, они заковали его в наручники и вызвали избитому скорую помощью. Пока все ждали приезда медиков, выяснилось, что избившие Николая являются сотрудниками местного ОМОНа. Когда бригада «скорой» приехала на место, наручники с Николая все же сняли.

Конфликт частично удалось записать на видео дочери Николая Веронике. На нем видно, как Николай лежит на земле и много раз зовет на помощь полицию. Рядом кричит и плачет его супруга, умоляя прекратить избиение. Женщина пытается убедить ОМОНовцев, что ее муж вовсе не нападал на них.

Сообщается, что обе стороны после произошедшего подали заявление в правоохранительные органы друг на друга. В отношении сотрудников ОМОНа проводится доследственная проверка, а против Гордиенко возбуждено уголовное дело.

В областном управлении Нацгвардии заявили, что запечатленные на видео люди в униформе «не имеют отношения ни к одному из спецподразделений».