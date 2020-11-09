Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила в соцсети «ВКонтакте» в защиту нападающего футбольного клуба «Зенит» и борной России Артема Дзюбы, который оказался в центре секс — скандала.

«Рамблер» писал, что в Сети появилось интимное видео с Артемом Дзюбой. Позже спортсмен пояснил, что ожидал подобного развития событий, поскольку пару недель назад его телефон взломали. Футболист обратился к болельщикам, заявив, что «все мы грешны». Он также поблагодарил всех, кто поддержал его в трудную минуту.

Маргарита Симоньян назвала историю с Дзюбой «омерзительной».

«Не из-за того, что сделал Дзюба (а что он сделал-то, собственно?), а из-за того, что сделали с ним. Я, как человек никогда не снимавший на видео никаких интимностей, тем не менее, в шоке, что Дзюбе вменяют наличие интимной жизни, которую он совершенно не намеревался демонстрировать публично», — написала она.

Журналистка также назвала критиков спортсмена «лицемерами».

Ранее главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов заявил, что было решено не приглашать Дзюбу на сборы. По его словам, сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией, «не отвлекаясь на посторонние вещи». Черчесов подчеркнул, что у спортсмена будет время «нормализовать ситуацию».