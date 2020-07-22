Предотвращение болезни Альцгеймера с помощью сбалансированного питания может предотвратить множество смертей от этого заболевания во всем мире. Ученые обнаружили, что прием добавок с большим количеством омега-3 жирных кислот не гарантирует их попадание в мозг

Долгое время ученые пытаются понять причину противоречия в отношении влияния омега-3 жирных кислот на болезнь Альцгеймера.

С одной стороны, результаты многочисленных лабораторных и популяционных исследований подтверждают потенциал омега-3 жирных кислот в профилактике нейродегенеративных заболеваний; с другой, большинство исследований, оценивающих влияние этих веществ на уменьшение когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера, не показали преимуществ.

Небольшое клиническое исследование, проведенное в США, позволило пролить свет на это противоречие. В нем производилось сравнение концентрации омега-3 жирных кислот в крови с их концентрацией в центральной нервной системе.

Полученные данные свидетельствуют о том, что повышение уровня этих кислот в крови отнюдь не означает их высокую концентрацию в нервной системе. Следовательно, более высокие дозы добавок, содержащих омега-3 жирные кислоты, могут быть необходимы для того, чтобы что это изменить.

Интересно, что среди участников, у которых выявлена специфическая мутация, повышающая риск развития болезни Альцгеймера, уровень омега-3 жирных кислот в неврной системе увеличивался медленнее по сравнению с теми, у кого нет мутации.

«Проведенные ранее эксперименты основаны на предположении, что омега-3 жирные кислоты проникают в мозг, — сказал ведущий автор исследования, доктор Хусейн Яссин из Университета Южной Калифорнии. — Наше исследование было специально разработано для проверки этой гипотезы».

В исследовании приняло участие 33 человекак, которые имели факторы риска развития болезни Альцгеймера, при этом когнитивных нарушений у них не отмечалось. У всех участников был неблагоприятный семейный анамнез в отношении нейродегенеративных заболеваний, малоподвижный образ жизни и диета с низким содержанием жирной рыбы.

Пятнадцать человек являлись носителями варианта гена APOE4, который связан с воспалением в мозге и увеличивает риск болезни Альцгеймера в 4 и более раз; остальные 18 участников не имели генетического риска этого заболевания.

С помощью рандомизации участников разделили на 2 группы. Одна группа получала добавки, содержащие более 2 граммов омега-3 жирной кислоты, называемой докозагексаеновой (ДГК), ежедневно в течение шести месяцев. Другая группа (контрольная) получала плацебо в тот же период. Участникам обеих групп также было предложено ежедневно принимать витамины группы В, которые помогают организму усваивать омега-3 жирные кислоты.

Доктор Ясин и его коллеги собрали образцы плазмы крови и спинномозговой жидкости участников как показатель того, достигли ли омега-3 жирные кислоты мозга. Указанные анализы выполнялись в начале и завершении исследования. Ученые провели оценку уровня двух омега-3 жирных кислот: ДГК и эйкозапентаеновой (ЭПК).

В результате исследователи обнаружили, что в конце полугодия участники, которые принимали добавки с омега-3 жирной кислотой, имели в крови на 200 % больше уровень ДГК по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Уровень ДГК, обнаруженный в спинномозговой жидкости, напротив, был только на 28% выше в группе приема ДГК, чем в контрольной группе.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание омега-3 жирных кислот в крови не отражает их количества в нервной системе.

Доктор Ясин и соавторы также сообщают, что в спинномозговой жидкости участников без мутации APOE4 уровень ЭПК был в три раза больше, чем среди носителей указанной мутации. Это свидетельствует о том, что лиц, предрасположенных к болезни Альцгеймера, ЭПК или теряется, или хуже всасывается. Статья была опубликована в журнале EBioMedicine.

Примечательно, что доза ДГК (2 г) в настоящем исследовании намного превышала таковую, использовавшуюся в клинических испытаниях для оценки профилактических возможностей омега-3 жирных кислот (1 г или менее).

Доктор Ясин отметил, что не стоит ожидать от приема низкой дозы ДГК более чем 10-процентного увеличения содержания омега-3 жирных кислот в мозге, что не считается значимым.

Ограничением исследования служил маленький объем выборки. Необходимо дальнейшее изучение влияния омега-3 жирных кислот на мозг человека и возможности их приема для профилактики болезни Альцгеймера.

doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102883