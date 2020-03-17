Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская побеседует с блогером Екатериной Диденко, которая опубликовала видео, на котором она имитирует попытку суицида с детьми после гибели своего мужа в бассейне из-за сухого льда.

«Я свяжусь и попытаюсь обсудить с мамой ее поступок, проведу педагогическую беседу», — сказала специалист «РИА Новости».

Она также отметила, что Следственный комитет России не усмотрел в действиях женщины ничего опасного.

Трагедия произошла в конце февраля во время вечеринки Диденко в московском банном комплексе. Гости мероприятия высыпали примерно 25 кг сухого льда в бассейн и прыгнули в воду. В результате три человека погибли и пятеро пострадали. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как объяснял продавец сухого льда, при использовании вещества выделяется углекислый газ, при вдыхании которого человек теряет сознание.

На Диденко после инцидента обрушились с критикой ее подписчики в Instagram, из-за того, что все происходящее блогер снимала на видео в социальную сеть. Впоследствии она опубликовала видео, на котором с двумя детьми изображает попытку суицида из-за травли.