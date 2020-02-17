Современные дети менее агрессивные по сравнению с детьми, которые росли в годы перестройки. Об этом 17 февраля заявила омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в интервью «РИА Новости».

«Дети стали лучше. Куда агрессивнее они были, когда шли годы перестройки. Тогда все ценности разом пропали, из школ массово уходили учителя — им не платили зарплату. Расцвел рэкет», — сказала она.

По словам Ярославской, большая часть детей в то время на вопрос, кем бы ты хотел стать, отвечала, что бандитом. Она считает это неудивительным, так как «в то время сытно ели именно они».

Ранее, 9 февраля, стало известно, что примерно 3,9% от всех раскрытых в стране в 2019 году преступлений совершены подростками либо при их участии. Всего были выявлены 37 953 несовершеннолетних преступника. Статистически на них пришлось 41 548 правонарушений.