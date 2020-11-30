Оман следит за информацией о российской вакцине «Спутник V» и в случае ее широкого применения будет сотрудничать с РФ в этом направлении, заявил посол Омана в Москве Юсеф Исса Али Аль Заджали.

По его словам, Оман находится в постоянной координации с ВОЗ относительно возможных поставок вакцин против коронавируса. «Я думаю, что как только данные вакцины поступят в продажу, наше государство, безусловно, будет подавать заявки на закупки», — сказал посол.

«Относительно российской вакцины, мы следим внимательно за информацией по этому поводу и предоставляем информацию нашим соответствующим органам относительно российской вакцины. Если данная вакцина будет принята в широкое использование, безусловно, мы будем координировать свои усилия по линии наших специальных учреждений с соответствующими российскими ведомствами. Мы приветствуем сотрудничество в этом направлении», — отметил дипломат.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится III фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.