СПОРТ

Олимпийский фальстарт: что будет с огнем отложных на год Игр в Токио

20:08 24/03/2020

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Олимпийские игры в Токио переносятся на один год – такое решение приняли премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Олимпийский огонь уже в Японии, и что с ним будет – одна из главных интриг. Ведь подобная ситуация произошла впервые в истории Олимпиад.

На Олимпиаду в Токио потрачено уже 12,5 млрд долларов, раскуплены семь миллионов билетов, большинство спортсменов прошли отбор. И вот сегодня праздник спорта решили отложить до следующего лета.

«Я в очередной раз заявил президенту МОК Томасу Баху, что отмена Олимпийских игр исключена. Однако, принимая во внимание текущую ситуацию в мире, когда спортсмены не могут соревноваться, а зрители не будут чувствовать себя в безопасности, я предложил рассмотреть вопрос об отсрочке Игр примерно на год. Бах сказал, что согласен со мной на 100 процентов», – рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Действительно, безопасность спортсменов и болельщиков превыше всего. С этим фактом согласились и руководители Японии, и сами организаторы Игр. И это несмотря на то, что столица островного государства была готова еще несколько месяцев назад. Соревнования можно было провести хоть завтра – ведь все объекты уже готовы к встрече спортсменов. Но коронавирус вновь внес коррективы в спортивную жизнь планеты.

Ну и возникает вопрос: как быть с билетами? Болельщики уже потратили на них 800 млн долларов. И не факт, что они останутся в силе и в 2021 году или у людей получится вернуть свои деньги.

Любители спорта в панике: западные СМИ сообщают, что билеты были невозвратными даже в случае ЧП. Вообще у МОК все Игры застрахованы на миллиард долларов – как раз для таких вот непредвиденных ситуаций. Вероятно, из этой суммы и будут погашать издержки организаторам. Освободились огромные стадионы, и нужно сделать так, чтобы они не простаивали. Уже набрали волонтеров, а их надо кормить. Ну, и поддерживать инфраструктуру.

Во время глобальной пандемии коронавируса в Японии сотни людей пытаются успеть полюбоваться олимпийским факелом, пока его не убрали на хранение. Огонь-то зажгли, как полагается, на родине Игр в греческой Олимпии, а что делать с ним дальше, сейчас решают. Неужели тушить? Такого опыта у организаторов Олимпиады пока еще не было. Ясно, что эстафету остановят, с ней получился фальстарт.

Пока же огонь поместили в защитный бокс. Будет пламя гореть до следующего года или в 2021-м его зажгут вновь, решать Международному олимпийскому комитету.





Александр Бриус