Советский и российский тяжелоатлет Юрий Власов попал в одну из московских клиник, сообщает 21 января РЕН ТВ.

По данным телеканала, 84-летний олимпийский чемпион был доставлен в реанимацию, а позже переведен в обычную палату. Отмечается, что Власов плохо чувствовал себя уже несколько дней.

Юрий Власов — советский тяжелоатлет, русский писатель. В 1959 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Через год выиграл золото Олимпийских игр. В 1964 году стал серебряным призером ОИ. Является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионов Европу и пятикратным чемпионом СССР.

За свою карьеру установил 31 мировой рекорд.