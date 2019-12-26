Олимпийский чемпион 2008 года, немецкий триатлет Ян Фродено рассказал об основных принципах питания, которые помогают ему оставаться в форме в 38 лет. Интервью со спортсменом 25 декабря опубликовало издание Focus Online.

По словам Фродено, его завтрак ограничен только эспрессо. Такой режим позволяет ему быстро сжигать жир. После тренировки, отмечает триатлет, он предпочитает протеиновый коктейль и арахисовое масло.

В течение дня прием пищи Фродено включает в себя, как правило, бутерброд с безглютеновым хлебом с большим количеством авокадо и яйцом. Он также добавил, что ест мало мяса, практически не употребляет макароны, молоко, творог и мучное.

После значимых побед спортсмен позволяет себе съесть бургер с жареной картошкой или пиццу с лососем, луком, моцареллой и каперсами, а также может выпить бокал красного вина.

«Вообще я считаю, что человек должен есть то, что требует организм. Главное, научиться правильно понимать свое тело. Я знаю, что многие люди хотели бы есть здоровую пищу, но не знают, как это сделать. Я не удивлен. Просто зайдите в ближайший продуктовый магазин и посмотрите, что люди загружают в корзину — чипсы, пасту и колу», — заключил Фродено.

5 декабря известный хоккеист Вячеслав Фетисов раскрыл информацию о диете советских чемпионов и рассказал, чем питались игроки «Красной машины». По его словам, хорошее питание — одно из условий, которое поставили спортсмены.

«Простой распорядок: с утра — яичница, творог, кефир, чай, булочка. Обед — мясо, первое, второе, компот. Пироженки были постоянно», — рассказал он.

Кроме того, Фетисов отметил, что хоккеисты не злоупотребляли алкоголем, а в свободное от игр время игр максимум, который они могли себе позволить — пиво или шампанское.