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Спортивные состязания благоразумнее проводить в Англии

О безопасности атлетов и зрителей на фоне эпидемиикоронавируса решили позаботиться британцы. В Соединенном Королевстве считают,что Олимпийские игры – 2020 вполне может принять Лондон. С таким предложениемвыступил кандидат в мэры столицы Англии Шон Бэйли.

В своем Твиттер он указал на стремительное распространение вирусав Японии, отмечает НСН. Напомним, что на борту лайнера Diamond Princess,который бросил якорь в порту Йокогамы, инфицированными оказались более шестисотчеловек. Среди них, как сообщалось ранее, есть и россияне.

Бэйли заявил, что Лондон готов снова принять Олимпиаду –ранее она проводилась там в 2012 году.

Напомним, Олимпийские игры – 2020 начнутся в Токио 24 июля.