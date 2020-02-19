Прооперированная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выразила благодарность болельщикам 18 февраля в своем Instagram.

«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала», — написала спортсменка.

23-летняя фигуристка отметила, что из-за небольшой переработки ей предстоит реабилитация.

Аделина Сотникова была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 67 в отделение первой нейрохирургии. По данным РЕН ТВ, у нее диагностирован дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. Как сообщал ранее в этот день портал Sport24, Сотникова перенесла операцию.

Аделина Сотникова является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012 и 2014), а также двукратной вице-чемпионкой Европы (2013 и 2014). На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году она завоевала золото в одиночном катании.

В последний раз в официальных соревнованиях спортсменка участвовала в сезоне-2015/16, но о завершении карьеры не объявляла.

24 октября 2019 года фигуристка попала в неприятную ситуацию, когда отдала неизвестной гадалке-мошеннице 2 млн рублей, чтобы вернуть бывшего бойфренда, нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачева.