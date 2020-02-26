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Спортсмена затравили коллеги из Европы

Олимпийская чемпионка из Германии Кати Вильхем потребовала извинений от российского биатлониста Александра Логинова, которого подозревают в употреблении допинга.

По ее словам, которые приводит T-Online, после победы российского лыжника на чемпионате мира в спринте в Антхольце у нее осталось «неприятное послевкусие», так как тот не раскаялся и заявлял, что никогда не принимал допинг.

Поводом для такого заявления стали недавние обыски в номере Логинова перед гонкой, из-за которых спортсмен даже подумал о завершении карьеры. Никаких признаков употребления гонщиком запрещенных препаратов полицейские не нашли.

Тем не менее Вильхельм считает, что извинения или публичное раскаяние за «прошлые грехи» положительно отразились бы на атмосфере соревнований.

Ранее извинений от рссийского биатлониста потребовал пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад.

Логинов был отстранен от соревнований с ноября 2014 г. по ноябрь 2016-го за применение эритропоэтина (ЭПО). Этот препарат, который создавался как лекарство от почечной недостаточности, известен в спорте давно. В 1990-х гг. многие профессиональные велосипедисты использовали его как допинг, так как ЭПО улучшает подачу кислорода к мышцам.