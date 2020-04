View this post on Instagram

Сегодня всемирный день спорта на благо развития и мира. В эти дни, как никогда актуальная тема — поддержание здоровья физического и душевного с помощью занятий спортом в домашних условиях. Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность. Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад. Будьте сильны и здоровы! А из советов на этот период, которым мы следуем сами: ограничить круг контактов, по возможности не появляться в общественных местах, если же такой возможности нет — использовать защитные повязки/маски, орошать нос спреем с соленой водой, мыть руки и позаботьтесь о старших близких. #stayStrong #stayHealthy #stayActive Today is the world day of sport for development and peace. These days, more than ever, the current topic is maintaining physical and mental health through sports at home. Of course, it is best to run and work out in the fresh air, but not everyone today has this opportunity. A reasonable and appropriate athletic load activates the body's defenses, raises the mood and sets you up for a positive mood. Be strong and healthy! And from the tips for this period, which we follow ourselves: limit the circle of contacts, if possible, do not appear in public places, if this is not possible — use protective bandages/masks, spray your nose with salt water, wash your hands and take care of your older relatives. @olympicteamby @olympics