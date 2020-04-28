СПОРТ

Олимпиаду в Токио отменят, если пандемия COVID-19 не закончится к 2021 году

12:55 28/04/2020

Олимпийские игры в следующем году отменят, если пандемия COVID-19 будет по-прежнему представлять угрозу, сообщил глава оргкомитета Олимпиады в Токио Йосиро Мори в интервью изданию Nikkan Sports.

Спортивный чиновник отверг возможность переноса Игр еще на год в случае, если ситуация с коронавирусом не изменится.

«В этом случае Олимпиада в Японии не состоится», – указал он.

Мори напомнил, что в предыдущие годы Игры отменялись только из-за войн. А сейчас, по его выражению, ведется трудная борьба с «невидимым врагом».

Вместе с тем глава оргкомитета подчеркнул, что, если распространение коронавируса удастся сдержать, власти Токио «спокойно проведут Олимпийские игры летом 2021 года»

Напомним, что Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но соревнования были перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса. В Японии, по последним данным, общее число случаев инфицирования COVID-19 составляет 13441, скончались 372 человека.



