прочитано 497 раз





продолжениеКрым могут закрыть от всех на месяц

Предложение Токио поддержал Международный олимпийский комитет

Пандемия коронавируса серьезно ударила по спорту.

Японский премьер Синдзо Абэ в разговоре с главой МОК ТомасомБахом предложил отложить проведение летних Олимпийских игр, передает NHK. Как стало известно позже,организация поддержала Страну восходящего солнца – состязания перенесут на 2021год. Планируется, что состязания проведут не позже следующего лета.

Напомним, Олимпиада – 2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее «Утро» сообщало последние новости по ситуации с коронавирусом на 24 марта.