Кандидат в губернатор Токио Таро Ямамото сделал громкое заявление: если его изберут, он сделает все для отмены летних Олимпийских игр-2020. МОК пока никак не комментирует это политическое обещание, но поскольку предвыборная кампания стартует 18 июня, о бывшем актере и лидере оппозиционной партии Ямамото мы наверняка еще услышим в контексте будущих Игр. Пока же перенесенной Олимпиаде ничего, кроме новой волны коронавируса, не угрожает.

Выборы губернатора Токио должны пройти 5 июля. Нынешний градоначальник Юрико Коикэ в пятницу, 12 июня, заявила, что будет переизбираться на новый срок. Причем, шансы у нее весьма велики. По результатам опубликованного 1 июня опроса, ее рейтинг подскочил на 20 пунктов (до 70%) по сравнению с аналогичным исследованием в марте. Считается, что популярность Коикэ возросла за счет ее грамотных действий по борьбе с коронавирусом.

Одно из слабых мест в политическом бэкграунде нынешнего губернатора — это увеличение расходов на организацию Игр в Токио. Когда в 2013 году столица Японии выиграла право на проведение Олимпиады, было заявлено, что расходы составят порядка 734 млрд йен (6,8 млрд долларов), и Коикэ пообещала, по информации Japan Times, сделать все, что в ее силах, чтобы эта цифра не возросла и налогоплательщикам не пришлось нести дополнительного бремени.

Тем не менее, расходы выросли (по подсчетам Оргкомитета «Токио-2020» в декабре 2019-го) почти вдвое, хотя госпожа Коикэ старалась, она планировала убедить МОК, что соревнования по волейболу, плаванию и гребле могли бы пройти на существующих площадках за пределами столицы. Но, по мнению некоторых японских СМИ, ей пришлось «прогнуться под МОК» и согласиться на строительство новых объектов.

В связи с переносом Олимпийских игр на год, финансовые проблемы усугубились. Как минимум, заморозка уже почти готовых к глобальному событию объектов обойдется недешево, хотя официальных цифр никто не оглашал. Но как сообщает Japan Times, перенос Игр будет стоить еще несколько сотен миллиардов йен в дополнение к тому, что уже было потрачено.

Одной из проблем стало то, что площади олимпийской деревни были распроданы и после проведения Игр должны были перейти к новым владельцам. Пока оргкомитету и правительству удалось договориться об использовании на Играх около 80 процентов объектов, но по поводу 20-ти еще продолжаются переговоры, в том числе, по словам представителей оргкомитета, и по площадям в олимпийской деревне.

МОК еще в прошлом месяце заявил, что выделяет 800 млн долларов на покрытие расходов в связи с отсрочкой Олимпиады, но конкретики в вопросе, будет ли оказана какая-то финансовая помощь хозяевам Игр никто не дал. Глава МОК Томас Бах сказал только, что «переговоры еще продолжаются».

Пока же МОК и организаторы пришли к согласию по поводу проведения Олимпиады «в упрощенном формате», но что это значит, не объяснили. Спортсменов и зрителей это коснуться, по заверению властей Японии, не должно. Но, вероятно, будет сокращено число сотрудников, работающих на Играх.

Как раз на этих финансовых проблемах и решил сыграть новый кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото. Бывший актер возглавляет одну из оппозиционных партий, и оценивать шансы на победу как «50 на 50». Первым делом он пообещал добиться отмены перенесенных Игр, чтобы дополнительное бремя не легло на налогоплательщиков, поскольку и так много средств было потрачено, и, возможно, впустую.

Если Олимпиада в Токио не сможет быть проведена в новые сроки, то больше переноса не будет — это категорически заявили и в МОК, и в Японии. Но решение будет принято не ранее весны 2021 года. До этого времени еще много воды утечет, а Международному олимпийскому комитету пока хватает головной боли, — спортсмены требуют отмены правила 50 Олимпийской хартии, считая, что оно ущемляет права человека. Они хотят выражать свою политическую и гражданскую позицию на олимпийских объектах, а сейчас это им запрещают.

Поэтому Томас Бах и комитет пока не реагируют на высказывание японского политика. Да и подписанный контракт между МОК и японской стороной не даст на такое развитие событий юридических оснований.