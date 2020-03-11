прочитано 305 раз





Полная отмена мероприятия приведет к огромным потерям

Олимпиаду в Токио организаторы мероприятия решили не отменять. Ее проведут через один или два года, если этим летом она не состоится из-за коронавируса. Это подтвердил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

По его словам, альтернативные варианты проведения Игр или их отмена приведут к большим финансовым потерям. Поэтому отсрочка в этом случае наиболее выгодна, пишет Wall Street Journal.

Кроме того, Олимпиаду лучше перенести именно на два года, подчеркнул Такахаши. Это связано с другими спортивными мероприятиями в 2021 г., расписание которых уже согласовали. В таком случае, Игры придется проводить одновременно с ними.

Олимпиаду в Токио планировали провести с 24 июля по 9 августа. Однако из-за охватившей мир эпидемии коронавируса организаторы мероприятия задумались о переносе Игр. О своей готовности провести состязания заявил Лондон, а член Международного олимпийского комитета отметил, что Олимпиаду все же могут отменить.

Ранее организаторы Игр в Токио решили перенести мероприятие, если появится такая необходимость.