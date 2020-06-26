Вечером 10-го июня Ольга Рапунцель снова стала мамой, родив вторую дочь. Сейчас семья Дмитренко живет в съемной квартире в Москве, где они проведут несколько месяцев перед своим возвращением на телестройку.



Имя, которым назовут младшую дочь, Дима и Оля пока не сообщают. Но, как стало известно из последних эфиров, малышке дадут редкое русское имя. Сначала зрители решили, что девочку назовут Мирославой – незадолго до родов Василиса проговорилась, что ее младшую дочь будут звать Мирой.



Позже стали ходить слухи, что малышку нарекут Алевтиной или Варварой. Также в сети стали появляться фотографии девочки. Оля же жестко опровергла варианты имен ее младшей дочери. Девушка не понимает, кто выдумывает эти варианты и что за ребенка публикуют вместо ее дочери, ведь на снимках – не ее малышка. Рапунцель пообещала показать девочку и рассекретить ее имя немногим позже, когда она будет готова это сделать.