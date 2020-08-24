Ольга Рапунцель рассказала, что лучше наймёт няню для младшей дочери, чем будет обращаться за помощью к своей маме Татьяне Владимировне. К тому же сейчас женщина плотно занимается внуком Богданом, сыном Алёны Рапунцель, пока молодая девушка обустраивает свою жизнь.



Супруги Дмитренко совсем недавно вернулись на проект с двумя дочерями. Многие удивлялись, как они будут справляться с детьми самостоятельно, ведь с одной только старшей дочерью Василисой им всегда помогала Татьяна Владимировна. Ольга отвечает, что отсутствие помощи в лице мамы её ничуть не расстраивает. По словам Рапунцель, родительская помощь на проекте всегда обходилась им с мужем боком. Татьяна Владимировна постоянно ожидала большей благодарности, чем они ей давали.



Ольга вспомнила случай, когда они с мужем отправились на шоу и попросили маму посидеть с маленькой Василисой. В итоге Татьяна Владимировна часто им звонила и возмущалась, что их долго нет. По мнению Оли, с мамой надо дружить и любить её, но только на расстоянии. За периметром Татьяна Владимировна могла бы помогать с детьми, но на проекте Ольга лучше наймёт няню с профессиональным образованием.