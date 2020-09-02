Стало известно, что Ольгу Рапунцель продолжают одолевать хейтеры, которые требуют от неё удаления социальных сетей. Стоит напомнить, что в сети до сих пор присутствует видео того, чем раньше занималась девушка до замужества и рождения детей. Антифанаты обещают молодой маме устроить настоящую травлю, если она оставит свои странички в социальных сетях.



Руководство проекта решило напомнить всем зрителям, чем раньше занималась Ольга и почему она получила прозвище «балалайки», выложив нарезку из её давнишнего прошлого. Хейтеры возмущаются, что сейчас дама рекламирует детские товары. Антифанаты просят организаторов проекта избавиться от Ольги, у которой была такая плохая репутация.



Ольга говорит, что сейчас она стала совсем другой, но ничего не может поделать с таким унизительным прошлом. Девушка не понимает, почему ей не могут простить весь этот позор, ведь это было очень много лет назад. Рапунцель как обычно жалуется на завистников и злопыхателей, но верит, что проект сможет избавить её от позорного клейма.