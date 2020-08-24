Недавно вернувшаяся на проект после декретного отпуска Ольга Рапунцель не понимает, почему коллеги по проекту утверждают, что молодые супруги перешли на обеспечение проекта. Многие высказываются в адрес пары нелицеприятно, намекая на то, что воспитывать детей супругам в периметре гораздо легче, но ведь любовь они уже построили. Оля утверждает, что молчать на нападки окружающих она не намерена, а с двумя детьми им не так уж и просто, ведь они постоянно принимают участие в непрерывном съемочном процессе.



Молодая мама заявила, что у каждого участника на проекте есть своя выгода, но осуждают обычно только их с Дмитрием пару. На обеспечении «Дома-2» сейчас находится около пятидесяти участников и это выбор каждого из них. У Ольги есть и своя мотивация участия в проекте, но это её личное дело.



Рапунцель добавила, что на подобные нападки она будет решительно отвечать, а не улыбаться и отшучиваться, ведь если спускать с рук такие претензии, то люди могут сесть на шею. Также Ольга сказала, что у их семьи с большинством участников спокойные отношения, но им немного скучновато с ребятами, у которых детей нет. Они с нетерпением ждут возвращения четы Оганесян в периметр.