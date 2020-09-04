Ольга Рапунцель показала себя ответственной и заботливой мамой, которая считает, что для малышей нет ничего лучше материнского молока. И свою первую дочь Василису, и вторую малышку Софию Ольга кормит грудью. Недавно у Рапунцель возникли проблемы с вскармливанием, из-за сильной боли в груди девушке пришлось даже обратиться за помощью.



Ольга поделилась со своими подписчиками, большинство из которых являются тоже молодыми мамочками, что по приезду из роддома девушка никак не могла расцедить грудь, она была словно каменная, даже молокоотсос был бесполезным. Посреди ночи Ольге пришлось вызвать руководителя из центра грудного вскармливания. Девушка по имени Евгения помогала ещё Алёне Рапунцель, когда та тоже сталкивалась с подобными проблемами на первых этапах кормления.



Специалист помогла Ольге и рассказала, что так бывает у некоторых молодых мам из-за их физиологии. Евгения посоветовала другим женщинам, столкнувшись с этой проблемой, обращаться к специалистам, а не использовать молокоотсос, ведь он работает только при отсутствии застоя молока, а в данном случае необходимо было применение специальной безболезненной техники сцеживания. Таким методом должен обладать каждый знающий специалист.