Актриса Ольга Дроздова пожаловалась на боли в сердце и была госпитализирована, сообщает «Пятый канал». Состояние артистки оценивается как стабильное.

По данным РЕН ТВ, супруга актера Дмитрия Певцова вызвала врачей в ночь на 21 октября. Она заявила, что у нее сильно болят голова и сердце. Медики, проведя первичный осмотр, решили отправить звезду в одну из столичных больниц для более тщательного исследования ее состояния. В настоящий момент жизни артистки ничего не угрожает. Несколько дней Дроздова проведет под пристальным медицинским наблюдением.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Дроздова в откровенном интервью рассказала, что режиссер Галина Волчек была категорически против ее брака с Дмитрием Певцовым. По ее словам, худрук «Современника» хотела выдать ее за богатого иностранца, поэтому познакомила с «владельцем немецкой фармацевтической компании Байером» и «с семьей Джонсонов, которым частично принадлежит компания „Боинг“. После этого, отметила актриса, в ее жизни появился Дмитрий Певцов, она влюбилась и вышла за него замуж.

Пара живет в браке уже 26 лет. Поклонники звезд, подписанные на Instagram актеров, иногда отмечают неадекватное поведение Ольги Дроздовой. На одном из опубликованных Певцовым видео артистка, сняв очки, несколько секунд странно смотрит в камеру. Пользователи заявили, что Дроздова похожа на „условно психически здорового человека“ и назвали ее поведение „обезьянним“.