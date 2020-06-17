Певицы должны будут выплатить автору музыки для трека «Нам будет жарко» более полмиллиона рублей

В 2017 году 34-летняя Ольга Бузова и 23-летняя Настя Кудри выпустили клип на песню «Нам будет жарко». Сингл быстро занял первые места в хит-парадах, а видео в YouTube просмотрели более 8 миллионов зрителей.

Несмотря на успех песни, некоторые заметили сходство с треком группы Fifth Harmony «Worth It». Одним из первых на это обратил внимание актер и певец Алексей Воробьев, а затем в шоу Comedy Club Павел Воля высмеял работу Бузовой и Кудри, сравнив два трека.

Как оказалось, артистки заимствовали мелодию не у американской поп-группы, а российского композитора и диджея Алексея Парфенова. Музыкант выступает под псевдонимом Dj Tivoli, а музыку, использованную в песне «Нам будет жарко», записал еще в 2015 году под названием «Tivoli Trap Demo».

Ольга и Настя не выплатили Алексею авторские отчисления, а также не указали его имя в списке создателей трека. Музыканту пришлось обратиться в суд, и сейчас стало известно, что спустя несколько лет он выиграл дело о плагиате.

«Представителями Насти Кудри обещали приобрести легально права на моё произведение. Однако были нарушены все мыслимые и немыслимые сроки, после чего меня просто бросили в игнор»

По информации «КП», была проведена музыкальная экспертиза, в ходе которой было установлено, что композиции Бузовой и Кудри идентичны мелодии Алексея.

«Доходило до смешного, когда композитора, который якобы написал музыку к этой песне, попросили предоставить ноты, он сказал, что не может этого сделать. Это самый странный момент»

По решению суда Ольга и Настя обязаны оплатить Алексею все судебные издержки, расходы на проведение экспертизы и компенсацию в размере 546 840 рублей.

Фото: @buzova86, @nastyakudry