Ольга Жарикова рассказала, что сейчас с мужем они испытывают небольшие проблемы с жильём. Бывшая участница телепроекта рассказала, что пока они проживают в Санкт-Петербурге, потому что не сдан дом, в котором они приобрели квартиру.



Ольга Жарикова и Виктор Соловьёв во второй раз стали супругами 20 августа, а через несколько месяцев у них родится дочь. Девушка поделилась с подписчиками информацией, что сейчас они испытывают небольшие затруднения с жильём. Мама Виктора помогла молодым супругам с квартирой, поэтому сейчас они живут у родственников, чтобы не приходилось сильно тратиться. Ольга не исключает возможности, что они будут жить вместе с мамой в строящейся квартире. Новое жильё должны сдать в мае 2021 года, но ходят слухи, что сдадут дом уже раньше, до Нового года.



Есть проблемы у Ольги и с пропиской. Так получилось из-за регистрации в квартире её несовершеннолетнего брата, куда девушку не могут прописать без согласия многих других жильцов, которые живут в разных городах. Уже около года Ольга находится без официального места жительства.