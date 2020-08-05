На очередном эфире шоу «Бородина против Бузовой» от 4 августа 2020 года много времени было отведено на обсуждение Никиты Барышева. Коллектив и ведущие пытались понять, кто же он – бедный изгой, который не находит место в коллективе или хитрый и расчётливый провокатор?



Зато Никита не упустил момент и прямо на шоу решил продемонстрировать один из своих талантов – написание стихов. Парень написал настоящую оду проекту. Нужно отметить, что Ольгу Бузову такой навык Барышева не удивил, ведущей больше хотелось увидеть примирение Никиты со Стецевят, но этого не было. Многие в эфире высказали мнение, что считают Никиту больше не изгоем, а истинным провокатором, который постоянно говорит о своей интеллигенции и прекрасном воспитании, а на деле считает всех окружающих островитян низкосортным быдлом.



Также зрители и участники проекта замечают, что все действия Никиты Барышева направлены не на построение отношений с определённым человеком, а на постоянные жалобы о своих страдания на проекте. Алексей Купин поделился со зрителями тем, что раньше у него были похожие недопонимания с коллективом, но он смог это исправить.