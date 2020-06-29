Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление неназванного представителя союза.

42-летняя Зайцева была выдвинута в правление от Федерации биатлона Москвы, однако это решение было раскритиковано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), поскольку бывшая биатлонистка обвиняется в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Бывшая спорсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), процесс по которой еще не окончен.

Согласно выдвинутым обвинениям, Зайцева была вовлечена в государственную допинговую систему, существование которой постулируется в скандальном «докладе Макларена». Комиссия МОК Дениса Освальда, расследовавшая этот скандал, постановила, что она была «осведомленным участником» допинг-схемы. На пробирках с пробами Зайцевой были обнаружены царапины, а в одной из проб выявлен аномальный уровень соли.

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря расследованиям о допинге, назвал выдвижение Зайцевой «продолжением уничтожения авторитета российского спорта». Его фактически поддержал комментатор Дмитрий Губерниев, призвав СБР играть по правилам, принятым в биатлонном сообществе.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках. С 2018 года пост главы организации занимает Владимир Драчев, чья деятельность подвергалась критике со стороны ветеранов, тренеров и представителей судейского корпуса. Кандидатами в президенты СБР значатся Владимир Драчев и Виктор Майгуров, которые два года назад конкурировали на прошлых выборах.